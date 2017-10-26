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رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

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رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

مصراوي Masrawy

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

05:33 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات

رئيس إقليم كتالونيا

القاهرة - (مصراوي):

أكد رئيس إقليم كتالونيا الإسباني، كارلوس بغديمونت، أنه لن تجرى انتخابات مبكرة في الإقليم، موضحا أن ذلك بسبب عدم وجود ضمانات.

وقال رئيس الإقليم إنه يتحمل المسؤولية عن إيجاد كل الخيارات الممكنة للتوصل إلى حوار مع مدريد.

وأوضح بغديمونت أن سلطات كتالونيا كانت مستعدة لحل برلمان إقليم الحكم الذاتي وإجراء انتخابات مبكرة، بيد أن حكومة إسبانيا لم تقدم ضمانات كافية بوقف عمل المادة 155 من الدستور الإسباني التي يمكن أن تقيّد حقوق الذاتية الكتالونية.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة كتالونيا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن رئيس الإقليم، ألغى الخطاب الذي كان من المقرر أن يعلن فيه حل البرلمان الكتالوني، وإجراء انتخابات جديدة الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الخطاب أمام البرلمان ألغي بشكل كامل بعد تأجيله لمدة ساعة كاملة.

ورجحت وسائل الإعلام أن بغديمونت كان ينوي أن يدعو خلال خطابه سكان الإقليم إلى انتخابات مبكرة في الـ20 من ديسمبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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