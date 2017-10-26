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«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

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«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي «التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

التحرير

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ظهر عمرو مرعي، مهاجم فريق النجم الساحلي، داخل النادي الأهلي عصر اليوم الخميس، ورغم أن اللاعب أعلن أنه تواجده داخل النادي جاء لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بسفره للسعودية فإن مصدر مقرب منه كشف لـ«التحرير» السبب الحقيقي لتواجد اللاعب في القلعة الحمراء.

وعلمت «التحرير» أن مرعي توجه إلى غرفة جهاز الكرة بالنادي الأهلي، وجلس بداخلها بعض الوقت، حيث قام بالتوقيع على استمارة رغبته باللعب داخل القلعة الحمراء، قبل أن يخرج ويغادر النادي دون الحديث مع أي شخص.

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ويرغب الأهلي في التعاقد مع مرعي لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب إفريقي وتراجع مستوى عماد متعب وهروب الإيفواري كوليبالي.

وانتقل مرعي لصفوف فريق النجم الساحلي التونسي مطلع الموسم الجاري، وقاد فريقه للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلا أنه ودع البطولة بعد الخسارة من الأهلي بنتيجة 7-4 بمجموع المباراتين.

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التحرير

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