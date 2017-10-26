رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت - أماني خيري

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لكثير من الأحداث التى أثرت سلبيًا على السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول إعادة تنشيطها بمزيد من الجهود من قبل العديد من الهيئات.

وأضاف رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات: "كلنا لازم نتكاتف في هذه المرحلة وجميعنا مقدرون للموقف اللي بنمر بيه، وهناك حرب ضد الإرهاب ولازم كلنا نقف صف واحد في هذه المعركة التي تستهدف مسيرة التقدم والتنمية، ولازم نكون متفائلين وكل يوم أفضل من اليوم السابق والمرحلة القادمة سيظهر هناك الانجازات في جميع القطاعات".

وتقدم رئيس الوزراء، بخالص العزاء للشعب المصري ولأهالي الشهداء الذين ضحوا بدمائهم بأنهم من أجل إستقرار الوطن، معلنا عن مشروع قريب خاص بضحايا وشهداء العمليات الإرهابية سيكون إضافة جيدة.

شاهد أيضا

كشف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن نسبة تركيب وتوصيل مواسير الصرف الصحي بمدن الأقصر بلغت 98%، فيما بلغت نسبة إنهاء عمليات التوصيل بالقري والمراكز لـ33%، بينما كانت من قبل لاتتعدي الـ10%.

وفي سياتق آخر، أعلن رئيس الوزراء، إنشاء 6 مستشفيات جديدة بالأقصر، وتطوير مستشفيات أخرى بها خلال العامين الماضيين، منها مستشفي "إسنا، العديسات، وأرمنت"، لافتا إلى أن الجهد مستمر ولن تتوقف الحكومة في مسيرة تطوير المشروعات.

وأشار إسماعيل إلى أن لقائه بعدد من النواب البرلمان بالأقصر، قائلًا: "كان اجتماع متميز وسمعنا وجهة نظرهم عن قرب وما أبدوه من ملاحظات سيتم العمل بها الفترة المقبلة".