الحلقة (18) من "الصقر شاهين": "فؤاد" يحرض على حرق مركب "حسان".. و"تيم" ينقذها في آخر لحظة

كتب : ربيع ممدوح منذ 20 دقيقة

كشفت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الصقر شاهين" عن سداد "شاهين" لـ"فؤاد القرش" دين الحاج "حسان" بعد أن اتفق مع الريس "عباس" زوج ابنة "فؤاد" أن يشتري نصيب "حسان" من المراكب الصغيرة التي يشارك عليها الصيادين.

وكان ذلك صفعة قوية على وجه "فؤاد" الذي كان يطمع في أن يستولي على مركب "حسان" الأمر الذي دفعة للانتقام من "شاهين" وإرسال "جابر" لإحراق المركب، لكن "عباس" يخبر "شاهين" لينقذ المركب ويلقي القبض على "جابر" ويسلمه للشرطة، ليرسل "فؤاد" إليه طعام مسموم داخل السجن حتى لا يخبر أنه من حرضه.

وعلى صعيد آخر، تشب الغيرة في قلب "ليلى" حبيبة "شاهين" وتذهب لمقابلته، لتسأله عن علاقته بـ"نوال"، وبعد عودتها، وجدت في انتظارها خطيبها "منذر" الذي انهال عليها ضربًا، بسبب خروجها لمقابلة "شاهين".

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.