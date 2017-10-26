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بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

05:23 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

حرر والد تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، بلاغًا يحمل رقم 19804 جنح مركز شربين، يتهم فيه طبيبًا بأحد المستشفيات الخاصة، بالإهمال والتسبب في وفاة ابنته، أثناء إجراء جراحة لإزالة اللوز .

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العقيد سامي الحديدي مأمور مركز شربين، يفيد بتحرير "محمود .ع.ع" بلاغًا يتهم فيه أحد الأطباء بالتسبب في وفاة "مروة" 11عاما تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة الضهرية بمركز شربين، أثناء إجرائها عملية اللوز، وهروب الطبيب القائم على العملية.

انتقل الرائد محمد حسن الأرضي رئيس مباحث شربين لمكان الواقعة بالمستشفى، وجرى التحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي للتشريح والتشخيص، ومعرفة سبب الوفاة.

 

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