"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حظر كل الإعلانات على الحسابات المملوكة لشبكة "روسيا اليوم" ووكالة أنباء "سبوتنيك" الروسيتين، بسبب اتهامهما بـ"محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016".

وقالت شركة "تويتر" في بيان لها، إنها استندت في القرار إلى العمل بأثر رجعي كانت تقوم به حول الانتخابات الأمريكية عام 2016 والاستنتاج المجتمع الاستخبارات الأمريكية أن كلا من "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" حاولت التدخل في الانتخابات نيابة عن الحكومة الروسية.

وأضاف البيان "نتخذ هذه الخطوة الآن كجزء من التزامنا المستمر للمساعدة في حماية سلامة مستخدم تويتر".

وجاء هذا القرار دعمًا للادعاءات التي تتهم روسيا منذ أشهر بدعم حملة دعائية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انتهت بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان المشرعون الأمريكيون استدعوا في أواخر شهر سبتمبر الماضي، مسؤولي الشركات التكنولوجية العملاقة للإدلاء بشهادتهم، في إطار التحقيقات بقضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إنها استدعت مسؤولي الشركات الثلاث "جوجل، وفيسبوك، وتويتر" للمثول أمامها في جلسة استماع علنية ستعقد في الأول من نوفمبر.

كما قرر "تويتر" أن يأخذ 1.9 مليون دولار التي من المتوقع أن تكون قد كسبتها من الإعلانات العالمية لروسيا اليوم منذ بدأت الإعلانات في عام 2011، والذي يتضمن 274.100 دولار في عام 2016، وأشارت الشركة إلى أنها ستعلن بالتفصيل فيما بعد عن كيفية التصرف في تلك الأموال.