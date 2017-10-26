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تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

05:07 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تأجيل إعادة محاكمة مرسي

كتب-عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل سماع الشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون، لجلسة 29 أكتوبر.
انعقدت الجلسة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع أقوال الشهود 33 و34 و35 و36 من قائمة أدلة الثبوت وحددت يومي 3 و4 نوفمبر المقبل موعدًا لزيارة المتهمين في محبسهم.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع واخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

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