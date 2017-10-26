تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

كتب ــ محمود مصطفى:

ألغى المجلس الأعلى للأزهر، الشهادة الابتدائية واعتبرها سنة نقل عادية، أسوةً بما تم في وزارة التربية والتعليم.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر، الموافقة على إنشاء وحدة الحاضنة التكنولوجية بفرع البنات ــ جامعة الأزهر (وحدة ذات طابع خاص)، وكذا مركز تكنولوجيا "النانو" وتطبيقاتها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط (وحدة ذات طابع خاص).

كان مصراوي نشر في الخامس من أكتوبر الجاري، اتجاه المجلس الأعلى للأزهر لإلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية.

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