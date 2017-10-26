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مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

04:50 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

الجيش العراقي

العراق - (د ب أ):
أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم الخميس بأن تنظيم "داعش" يجبر السكان المدنيين على القتال في صفوفه لمواجهة الجيش العراقي الذي يتقدم الى مدينة القائم (500 كم غرب بغداد).

وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية، أن "تنظيم داعش يقوم بتفتيش المنازل في مدينة القائم، واجبار السكان المدنيين على التطوع في صفوف التنظيم المتطرف، وحمل السلاح لمواجهة تقدم الجيش العراقي صوب المدينة".

وعلى صعيد أفاد المصدر بـ"مقتل 10 من عناصر داعش، وحرق اربع عجلات في قصف نفذته المدفعية العراقية الثقيلة على اوكار التنظيم في مدينة راوة".

وأوضح أن "القوات العسكرية نجحت في كسر الطوق حول الطريق الذي يصل الى المدينة، والوصول الى مشارف المدينة".

يشار الى ان الجيش العراقي أطلق صباح اليوم الخميس عملية عسكرية لتحرير مدن راوة والقائم وصحراء الأنبار الواقعة غرب العراق من قبضة داعش، وبسط سيطرته عليها بمشاركة التحالف الدولي.

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