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"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

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مصراوي Masrawy

"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي

04:46 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الرئيس السوري بشار الأسد

القاهرة - (مصراوي):
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، وفدًا روسيًا برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ودار الحديث خلال اللقاء حول الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في أكثر من منطقة والاستعداد لاستانا 7 والملفات التي ستناقش ضمن هذه الجولة، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية "سانا".
وأكد "الأسد" أن ما يحققه الجيش وحلفاؤه من تطهير للأراضي السورية من رجس الإرهاب يهيئ الأرضية شيئا فشيئا للمزيد من العمل السياسي وخاصة أن السورية كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة وسيادة سورية.
وشدد الأسد على أن الدولة السورية مصممة على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة ودعم المسار السياسي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سوريا وصولا إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وأكد الجانب الروسي أن ماضية في دعمها للدولة السورية في حربها على الإرهاب وفي الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل المسار السياسي للحل في سورية الذي يضمن وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والاستقرار إليها.
حضر اللقاء اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين.

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مصراوي Masrawy

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