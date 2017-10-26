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إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

04:59 م الخميس 26 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

بني سويف ــ أحمد كامل:

قررت نيابة مركز شرطة ناصر شمال بني سويف، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 معلمين بمدرسة طحا بوش الابتدائية الجديدة، بضمان وظائفهم، بالإضافة إلى إخلاء سبيل أمين شرطة، بضمان مالي قدره 3 آلاف جنيه، في الاتهامات والمحاضر المتبادلة بينهم بالاعتداء والضرب داخل المدرسة، التي أسفرت عن تحطيم أجهزة وكراسي داخل المدرسة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المدرسة، لبيان ما حدث من تعديات على الآخر عقب اتهام كل طرف منهم بالاعتداء على الآخر وتحريرهم محاضر متبادلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تضمنت تحطيم أمين شرطة يرتدي ملابس مدنية للأثاث المكتبي داخل حجرة مدرسة طحا بوش الجديدة التابعة لإدارة ناصر التعليمية، كما أظهرت المقاطع احتجاز أمين الشرطة داخل تلك الحجرة.

وتلقت إدارة ناصر التعليمية ببني سويف مذكرة من مدرسة طحا بوش الجديدة تفيد بتحطيم أمين شرطة، وولي أمر تلميذ بالمدرسة لعدد من الأجهزة والكراسي بعد اعتدائه على الأخصائي الاجتماعي بالضرب، أثناء اليوم الدراسي، قبل أن يتم استدعاء الشرطة ويتم ضبطه.

كما تبين من المذكرة إن سبب حضور أمين الشرطة إلى المدرسة يرجع إلى رغبته في حصوله على نجله قبل انتهاء اليوم الدراسي، وحين طلب منه الأخصائي الانتظار لدقائق اعترض أمين الشرطة وحدثت مشادة بينهما قبل أن يعتدي على الأخصائي الاجتماعي.

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