بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج
04:56 م الخميس 26 أكتوبر 2017
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سوهاج - عمار عبدالواحد:
عقد المجلس القومي للسكان بسوهاج، اليوم الخميس، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، اجتماعًا تنسيقيًا لانطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في محافظة سوهاج، بنادي الأطباء، شارك في حضوره كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وطارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور علاء حسن، المدير الاقليمي لهيئة باثفندر الدولية، و سحر شفيق، رئيس جمعية صحبة الخير، حيث نظمت الاجتماع هيئة باثفيندر الدولية، برعاية المجلس القومي للسكان في إطار مشروع الهيئة "ممكن" للمساهمة في الحد من ظاهرة الزواج المبكر، بالاشترك مع جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي.
وأوضح شلبي، أن مشروع "ممكن" يهدف إلى توسيع نطاق المساهمة في الحد من الزواج المبكر والذي يسهم بدوره في تنفيذ استراتيجية المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في القضاء على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن المشروع يهتم بالنشء وتوعيته ليكون قادرًا عللا اتخاذ القرارات المناسبة كما يرتكز المشروع على الأباء والأمهات أصحاب القرار في هذا الشأن.
وأضاف أن المشروع يستهدف مركز سوهاج للتنفيذ في 12 شهرًا كجدول زمني للمشروع من خلال جمعية صحبة الخير كجمعية مظلة بالإضافة إلى 4 جمعيات شريكة.
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