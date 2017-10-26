إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس"

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتزوير في اتهام 3 أفراد من الأمن الإداري بالمستشفى، وممرض بقسم الاستقبال، بـ"القتل العمد" في واقعة الاعتداء على مُدرس والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

وجهت النيابة العامة، للمتهم، تهمة التزوير في سجلات استقبال مستشفى "ههيا" العام، بعدما تبين أن عاطف سرحان، نائب مدير المستشفى، طلب من إحدى الممرضات كتابة أنه تم استقبال المريض نجل المُدرس المتوفي، على خلاف الحقيقة، فيما اعترف الأخير بأن مدير الرعاية العاجة والحرجة هو من أمره بذلك، ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات بكفالة 5 آلاف جنيه لكلٍ منهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من: "فرج. ع. إ. د" 50 عامًا، و"علي. الـ. إ. الـ" 35 عامًا، و"السيد. ع. الـ" 35 عامًا، من أفراد الأمن الإداري بمستشفى "ههيا" العام، و"فهمي. ع. أ. ع" 30 عامًا، ممرض بقسم الاستقبال بالمستشفى؛ متهمين بالاعتداء على مُدرس والتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء ذهاب "السيد. م. ي" 56 عامًا، مُدرس، برفقة نجله "عبدالستار" 20 عامًا، مُجند بالقوات المُسلحة، لتوقيع الكشف طبي عليه بالمستشفى المُشار إليها، حدثت مشادة كلامية بينه وأحد أفراد طاقم التمريض؛ بسبب عدم وجود أطباء لعلاج نجله.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها عدد من أفراد الأمن الإداري وطاقم التمريض على والد المُجند بالركل في أماكن حساسة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إداري ههيا لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.