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إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"

04:50 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخصين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكوبري الدائري الثالث على طريق "بورسعيد - دمياط".

واستقبل مستشفى بورسعيد العام كلًا من "أشرف عبدالعال عبدالعزيز" 48 عامًا، مصاب بكسر في العمود الفقري، وسجحات وكدمات بالجسم، و"حمدين محمد عبدالجواد" 38 عامًا، مصاب بجرح في الرأس 4 سم، واشتباه بكسر في القدم اليسرى، نتيجة انقلاب سيارة تحمل رقم 47981 ملاكي السويس.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهما بمستشفى بورسعيد العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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