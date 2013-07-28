الحلقة (18) من "زمن البرغوت 2": "صفوان" يتآمر لحرق منزل "أبووضاح"

كتب : أحمد العميد منذ 10 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، عودة أبوخيرو شقيق وضاح وعائلته إلى الحارة، وتندم على عدم تزويج شاهر لابنته سعاد إلا أن الوقت قد فات، وحينما علمت عفاف حزنت مما لفت أنظار شاهر وراح يسألها عن سبب حزنها فادعت أنها حزينة من أجل غياب أخيها أبو قاعود عن فرح أخيها الأصغر جابر، ولكنه ظنها تذكرت زوجها السابق، ما أصابه بالحنق وأصابها هي بالندم على وجهه الذى بدا عابثا بعدها.

وتفق صفوان مع أحد الباعة على حرق المنزل والحاصل الخاص بأبي وضاح، مما دفع رشدي دفع نفسه داخل الحريق لمحاولة إطفائه وعرضه للإصابة، وبعدها اتهم صفوان بحرق الحاصل وقد أنكر صفوان التهمة بحجة أنه كان مع زوجته بالمستشفى أثناء نشوب الحريق ولم يجدوا عليه أي إثبات سوى قطعة قماش من قميص البائع الذي قام باضطرام الحريق ولكن لم يحددوا بعد قميص من، وفي التوقيت ذاته علمت رويدة بنشوب الحريق فذهب إلى منزل أبووضاح فصفعها عمها أبو صفوان على وجهها احتجاجا على خروجها وبعدها تصدى إليه رجال الحارة.

وطلبت عفاف من شاهر المكوث معاها تلك الليلة في منزلها نتيجة لتعرضه لإصابات طفيفة إثر الحريق للاعتناء به، وقد هام كلاهما في أحلام الحب المنفردة كل منهم وآماله بالآخر.