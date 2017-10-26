"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)
04:53 م الخميس 26 أكتوبر 2017
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"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور
القاهرة – مصراوي:
كتب - كريم أحمد:
زار وفد من ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الخميس، أبطال مصر من رجال الشرطة الذين أصيبوا، في حادث الواحات الأخير.
ضم الوفد المشارك في الزيارة كلًا أعضاء الائتلاف: طاهر أبو زيد، اللواء سعد الجمال، الدكتور مجدي مرشد، نانسي نصير، وفخري طايل، حسام العمدة، عُمر مصيلحي، ومحمد علي عبد الحميد.
تأتي الزيارة في إطار الدعم والمساندة الدائمة التي يوليها ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، لرجال الشرطة والقوات المسلحة، المدافعين عن أرض مصر وحرية شعبها.
وقدم الوفد خلال الزيارة باقات من الزهور لرجال مصر الشرفاء الذين تصدوا بقوة وشجاعة لمحاولات الإرهاب الخسيس للنيل من أمن مصر واستقرارها، وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل سلامة شعبها.
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