"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع

كتبت- داليا شبل:

استعرض المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، في جلسته بمقر المجلس بجامعة القاهرة، مشروع قانون بشأن حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

وأوضح المجلس، أن أهم بنود المقترح تمنح درجات تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات الشهادات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، الحاصلين على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها، بمنظمة الملكية الفكرية "وايبو" أو الحاصلين على جوائز دولية أو محلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتابع المجلس، في بيان له: "يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الشروط والضوابط المتطلبة في الجوائز الدولية أو المحلية التي سيتم المنح على أساسها، وإقرار الشروط الواجب توافرها في الجهات المانحة لهذه الجوائز بما يكفل التأكد من منح الحافز لمستحقيه من النوابغ في العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأكمل: "تعتمد هذه الشروط والضوابط من وزير التربية والتعليم، ويتم إضافة حافز التفوق في العلوم والابتكار والتكنولوجيا بمعرفة مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد في ضوء الكشوف المعتمدة من رئيس الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات".

وفي هذا الإطار، كلف المجلس رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط وآليات التقييم لبراءات الاختراع والجوائز الدولية والمحلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لمناقشتها تفصيليًا وإقرارها.