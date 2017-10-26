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أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

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مصراوي Masrawy

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

04:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أمين البحوث الإسلامية ومفتي بورما

كتب ــ محمود مصطفى:
التقى الدكتور محي عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، مفتي بورما الدكتور عبد السلام مينتايين مفتي بورما؛ لبحث مأساة مسلمي الروهينجا.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على دعم الأزهر الشريف لمسلمي الروهينجا.

وقال عفيفي، إن دعم مسلمي بورما ينبثق من الجهود التي بذلتها في هذا الشأن والتي كانت واضحة تماماً في تلك القضية.

من جانبه، أشاد مفتي بورما بدور مصر والأزهر الشريف في مساندة مسلمي الروهينجا في ميانمار والعمل على حل قضيتهم حيث يبلغ عددهم حاليًا نحو 5 ملايين بعد تهجير نحو مليوني مسلم عقب الأحداث الأخيرة، حسب بيان صادر عن مجمع البحوث الإسلامية اليوم.

وطالب مفتي بورما، الأزهر الشريف بمزيد من الدعم والمساندة والتعريف بقضية الروهينجا؛ حتى تتم عملية رفع المعاناة عن هؤلاء المقهورين.

وقال مفتي بورما "إننا بحاجة إلى الدعم العلمي من الأزهر الشريف سواء في تعليم اللغة العربية أو العلوم الشرعية".

ووعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتقديم الدعم اللازم لأبناء المسلمين في ميانمار ممن يدرسون في الأزهر الشريف أو من يأتون للدراسة في المعاهد الأزهرية.

 

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