رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

القاهرة (أ ش أ)

يقوم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الجمعة، بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد برلماني لإجراء مباحثات مع قيادات الكونجرس الأمريكي حول سبل دعم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له العديد من اللقاءات مع عدد من قيادات وأعضاء الكونجرس على رأسهم رئيس مجلس النواب الامريكي بول رايان والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي أورين هاتش وعدد من أعضاء ورؤساء اللجان بالكونجرس.

وتستهدف المباحثات دفع سبل تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك في ضوء أهمية مصر الاستراتيجية للولايات المتحدة كشريك فاعل ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط .