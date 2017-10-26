أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

04:35 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

الدكتور علي عبدالعال

القاهرة (أ ش أ)
يقوم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، الجمعة، بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد برلماني لإجراء مباحثات مع قيادات الكونجرس الأمريكي حول سبل دعم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له العديد من اللقاءات مع عدد من قيادات وأعضاء الكونجرس على رأسهم رئيس مجلس النواب الامريكي بول رايان والرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي أورين هاتش وعدد من أعضاء ورؤساء اللجان بالكونجرس.

وتستهدف المباحثات دفع سبل تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك في ضوء أهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة كشريك فاعل ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط .

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

    أخبار

  • "مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

    أخبار

  • برلماني: وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

    أخبار

  • لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

    أخبار

إعلان

0fc4ab1a51.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة