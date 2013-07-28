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الحلقة (18) من "لعبة الموت": "نايا" تكشف لـ"كريم" سر زواجها من "عاصم"

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الحلقة (18) من "لعبة الموت": "نايا" تكشف لـ"كريم" سر زواجها من "عاصم" الحلقة (18) من "لعبة الموت": "نايا" تكشف لـ"كريم" سر زواجها من "عاصم"

كتب : فاطمة النشابي منذ 9 دقائق

بدات أحداث الحلقة (18) من مسلسل "لعبة الموت"، باعتراف "فادي" بحقيقة صلة القرابة التي تجمعه مع "نايا"، لكل من "عاصم" و"جبران"، وأنهما أخفيا الحقيقة عن عاصم خوفًا من غضبه.

وتكشف نايا لكريم، حقيقة زواجها من عاصم وكيف ادعت الانتحار هربا منه، ويقرر كريم مساعدتها والوقوف بجانبها.

يكتشف عاصم، وجود أدوات هندسية لـ"نايا"، في حديقة المنزل، كما يكتشف وجود "قطعة الألماس" من خاتم نايا في حديقة المنزل مما يجعله يطلب مساعدة شهرزاد في اكتشاف سر وجود القطعة دون وجود الخاتم.

تنتهي أحداث الحلقة بقرار عاصم لزيارة دار المسنين التي تواجدت به والدة نايا للاحتفال معها.

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DMC

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