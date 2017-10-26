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تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد

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مصراوي Masrawy

تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد

04:29 م الخميس 26 أكتوبر 2017

المجلس الأعلى للجامعات

كتبت- داليا شبل:
أكد المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذ كافة القرارات السابقة الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهني بنظام التعلم المدمج الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأوضح المجلس القواعد الخاصة بنظام التعليم المدمج، ومن شروطها، مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني.

تكون الدراسة عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني، والدراسة به 4 أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي.

كما اشترط المجلس اجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، لغة إنجليزية، وحاسب آلي).

وتابع المجلس -في بيانه- كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام.

وأضاف، تطبق شروط قبول موحدة على كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية العربية، والتي تقدم برامج تعليم عن بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج.

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