أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، عرضًا للتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد رحيل لويس فيليبي سكولاري قبل أيام قليلة، بعد التتويج بالدوري الصيني.

وعرض بطل الدوري الصيني راتبا ضخمًا، لكن أنشيلوتي رفض لأسباب عائلية وهي أن زوجته لا ترغب في التوجه لآسيا وتفضل البقاء في أوروبا.

والسبب الثاني لرفض العرض هو أن أنشيلوتي نفسه يريد أخذ قسطا من الراحة والعودة للساحة في الموسم الجديد، غير أنه قد يبدل رأيه ويعود للتدريب ف الموسم الحالي عبر بوابة الميلان خاصة بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق حاليا بقيادة مونتيلا واقتراب الإدارة من إقالته بحسب التقارير الصحفية الأخيرة.

شاهد أيضا

وكان أنشيلوتي أُقيل من تدريب بايرن ميونج بعد البداية السيئة للموسم الحالي، خاضة مباراة باريس سان جيرمان والتي خسرها الفريق البافاري بثلاثية نظيفة.