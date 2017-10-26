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التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

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مصراوي Masrawy

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

04:17 م الخميس 26 أكتوبر 2017

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس التحقيق في حادث وفاة شابين داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة، وصرحت النيابة مساء اليوم الخميس، بدفن الجثتين وتسليم متعلقات المتوفيين لأسرتيهما.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة إحدى القرى السياحية، تفيد بوفاة شابين داخل شاليه بالقرية، وانتقل على الفور فريق من مباحث قسم عتاقة لمكان الواقعة.

وتبين من المعاينة وسؤال الشهود العيان أن "ياسر. أ" 26 عامًا، وصديقه "أ. ش" 20 عامًا، وصلا للشاليه ليلة أمس الأربعاء، وأن صديق ثالث لهما كان وصل القرية للقاءهما وطرق باب الشاليه واتصل عليهما فلم يستجيبا له، فأخطر إدارة القرية التي أكدت وجودهما.

وفادت المعاينة المبدئية، وفحص الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق، وأن الشابين أحد الشابين وضع إناء على الموقد، ولم ينتبه له، فتسرب غاز البواتاجز الذي استنشقاه وهما نائمين فتوفيا.

كما أشارت التحريات، إلى ان الشابين لم يزورهما أي شخص باستثناء الشاب، الدي أكدت الإدارة أنه وصل قبل أقل من ساعة من معرفة وفاتهما، والتي قدرتها مفتش الصحة أنها حدثت قبل 5 ساعات من اكتشافها.

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