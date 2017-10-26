نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"
04:20 م الخميس 26 أكتوبر 2017
القاهرة - مصراوي:
وقع الدكتور علاء عرفات حيالله، نقيب الصيادلة بمحافظة أسيوط، استمارة حملة "علشان تبنيها"، والتي تطالب بدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.
ونشرت الصفحة الرسمية للحملة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة نقيب الصيادلة، أثناء توقيعه استمارة الحملة، واستقباله بمكتبه أحمد نفادي، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط.
يذكر أن "حملة علشان تبنيها" تم تأسيسها أواخر شهر سبتمبر الماضي، وشارك فيها العديد من مشاهير الفن والرياضة، وأعضاء من مجلس النواب، بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح في انتخابات 2018، لفترة رئاسية جديدة.
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