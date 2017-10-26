الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش

القاهرة (مصراوي)

قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن الجيش السوري وحلفاءه انتزعوا السيطرة على محطة ضخ نفطي من تنظيم داعش في شرق سوريا ليمهدوا الطريق أمام التقدم صوب آخر معاقل التنظيم في البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وحدة الإعلام الحربي أن المحطة الثانية في ريف دير الزور الجنوبي تعد "منطلقا للجيش وحلفائه للتقدم باتجاه مدينة البوكمال... التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش المتبقية في سوريا".

وتقع مدينة البوكمال في محافظة دير الزور على الحدود السورية مع العراق على الجهة المقابلة لمدينة القائم العراقية. وأعلنت بغداد يوم الخميس بدء هجوم لانتزاع السيطرة على القائم وراوة وهما آخر منطقتين لا تزالان تحت سيطرة الدولة الإسلامية في الأراضي العراقية.

وانهارت هذا العام دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم داعش مع خسارته مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية. وفي سوريا ينحصر وجود متشددي التنظيم في منطقة آخذة في التناقص في دير الزور.

ويشن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملة منفصلة على التنظيم في دير الزور تركز على مناطق شرقي نهر الفرات الذي يقسم المحافظة. وتقع البوكمال على الضفة الغربية للنهر.