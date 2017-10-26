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حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل

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بطريقة غير تقليدية، أرادت أن تغير جلدها وتخرج من العباءة التي حصرها فيها المخرجون، لتتخلص من دور الفتاة الحسناء إلى الفتاة الكوميدية صاحبة الملامح الساخرة، فارتدت "بيجامة" الفنانة "إسعاد يونس" في الفيلم الشهير "بكيزة وزغلول" وخضعت لجلسة تصوير حديثة لتكشف عن نفسها: "أنا رنا خليل".

انتشار واسع وإعجاب شديد لاقته جلسة تصوير "رنا" الجديدة لتلفت أنظار الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إليها، رغم أن بعضهم لا يعرف كثيرًا عنها، وهو ما نقدمه فيما يلي..

1- ولدت في 2 أغسطس عام 1991.

2- لديها شقيقة واحدة تدعى "هنا".

3- حصلت على بكالوريوس الإعلام من أكاديمية العلوم الحديثة.

4- في عام 2014 بدأت حياتها المهنية كمدونة، وتعاونت مع عدد من العملاء حول العالم، مثل مصمم الأزياء زهير مراد وشركة "بيبسي" وRivini وغيرها.

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5- أطلقت في عام 2015 حملة "قطرة أمل" لدعم المرأة المصرية ضد العنف، ولقت نجاحًا كبيرًا، حيث سلطت الضوء على العنف الذي قد تتعرض له المرأة على يد زوجها، وخضعت لجلسة تصوير بفستان زفاف وتبدو عليها إصابات وهمية باستخدام مستحضرات التجميل.

6- اكتشفها المخرج السوري "حاتم علي" لأول مرة وقدمها في مسلسل "حجر جهنم"، وقالت عن مشاركتها به في تصريحات سابقة: "رغم أن الدور كان صغيرًا إلا أنني اجتهدت في تقديمه، وتمكنت من ترك أثر لدى المشاهدين والنقاد".

7- كان ظهورها الدرامي الثاني بمسلسل "الحساب يجمع"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ولفتت فيه الأنظار بدور السكرتيرة الحسناء "هالة"، والمسلسل من بطولة الفنانة يسرا وكريم فهمي ومراد مكرم وغيرهم، وقالت في تصريحات صحفية سابقة عن المسلسل إنها تعلمت الكثير من "يسرا" متمنية تكرار العمل معها.

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8- في مايو الماضي تم تكريمها في الدورة الثانية لمهرجان التميز الإعلامي، عن دورها في مسلسل "حجر جهنم".

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