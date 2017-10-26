وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

أ ش أ

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي بعد غد السبت، الملتقى الأول لتوظيف الشباب، والذي يشارك فيه 24 شركة قطاع خاص من المحافظة وخارجها تعمل في مجالات مختلفة، بهدف توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للشباب الأسواني الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة.

وقال محافظ أسوان، في تصريح اليوم الخميس، إن فكرة الملتقى ترتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها على الشباب، طبقًا لمؤهلاتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، بجانب رغباتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوفر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بدراسة موقف كل شاب أو فتاة، ومدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف، ثم تقوم باستدعائهم في حالة الموافقة على تشغيلهم.

وأضاف أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ستنظم كل 6 أشهر ملتقى للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب، للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات، ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية.