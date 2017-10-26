محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا

اسطنبول - (د ب أ):

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، باستمرار احتجاز رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش .

يشار إلى أن كيليتش محتجز منذ يونيو الماضي.

ونفى كيليتش التهم الموجهة إليه، التي تشمل ما يتردد عنه أنه قام بتنزيل تطبيق رسائل مثير للشبهات على هاتفه.

وقال مراقبو المنظمة، خلال المحاكمة في أزمير، غربي تركيا، إن المحكمة لم تقدم دليلا، ولكن طالبت بإستمرار احتجازه حتى جمع مزيد من المعلومات.

وتتناقض هذه الخطوة مع قرار الليلة السابقة بإطلاق سراح ثمانية نشطاء.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، رأينا ازدواجية نظام العدالة المتقلب في تركيا، فبينما يتم منح شخص الحرية، يتم حرمان شخص اخر، يواجه تهمة لا اساس لها من الصحة، منها".