أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا

04:09 م الخميس 26 أكتوبر 2017

محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا

منظمة العفو الدولية بتركيا

اسطنبول - (د ب أ):
قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، باستمرار احتجاز رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش .

يشار إلى أن كيليتش محتجز منذ يونيو الماضي.

ونفى كيليتش التهم الموجهة إليه، التي تشمل ما يتردد عنه أنه قام بتنزيل تطبيق رسائل مثير للشبهات على هاتفه.

وقال مراقبو المنظمة، خلال المحاكمة في أزمير، غربي تركيا، إن المحكمة لم تقدم دليلا، ولكن طالبت بإستمرار احتجازه حتى جمع مزيد من المعلومات.

وتتناقض هذه الخطوة مع قرار الليلة السابقة بإطلاق سراح ثمانية نشطاء.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، رأينا ازدواجية نظام العدالة المتقلب في تركيا، فبينما يتم منح شخص الحرية، يتم حرمان شخص اخر، يواجه تهمة لا اساس لها من الصحة، منها".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة

    أخبار

  • توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما

    أخبار

  • بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

    أخبار

  • العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

    أخبار

إعلان

e743a5940b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين