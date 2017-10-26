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حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

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مصراوي Masrawy

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

04:10 م الخميس 26 أكتوبر 2017

حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف

طفل بأربعة أرجل

بني سويف ــ أحمد كامل:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس، صورة لطفل حديث الولادة بـ4 أرجل و4 أياد.

وقال مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، إن الولادة كانت على أيدي الدكتور ربيع نوح أخصائي النساء والولادة ببني سويف ومدير عام مستشفى بني سويف العام الأسبق.

وبالرجوع إلى الطبيب قال: "الصورة صحيحة لكنها منذ ما يقرب 5 أو 6 سنوات، مشيرًا إلى عدم علمه بسبب تدوالها الأن قائلًا: "الحادث قديم منذ ما يقرب 5 أو 6 سنوات جائتني ربة منزل من قرية الدوالطة بالمستشفى العام، ابلغتني بشعورها بآلام الولادة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، أبلغتها بأن الجنين مشوه".

وأضاف "نوح": "لا أتذكر أن كانت الولادة طبيعية أم قيصرية، لكن كل ما اتذكره أنه عقب إجراء الولادة تبين أن الطفل له أربع أرجل و4 أيدي وجهازين تناسليين وبطن واحدة ورأس واحدة".

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