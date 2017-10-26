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بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان

03:59 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ادفو، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، ومحضري تنفيذ الأحكام القضائية بناء على توجيهات اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان.

شارك في الحملة كلًا من ضباط إدارة البحث الجنائي، ومأمور وضباط المركز، والمرور والمرافق والحماية المدنية وتشكيل من إدارة قوات الأمن بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إدارية صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة (2035) متر.

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