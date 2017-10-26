ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مباحث ميناء شرق بورسعيد، بالتنسيق مع مباحث المخدرات بميناء بورسعيد، اليوم الخميس، كمية كبيرة من أقراص "التامول" المخدر، مخبأة داخل حاوية 40 قدم قادمة من الهند بنظام الترانزيت بميناء شرق المحافظة.

ووردت معلومات لمباحث قسم الميناء تفيد بوجود أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد داخل حاوية 40 قدم رقم "mrku3900756"، قادمة من الهند بنظام الترانزيت إلي شرق بورسعيد في طريقها إلى المغرب وبدخلها 889 كرتونة تحتوي على مستحضرات صيدلية، وتبين من تفتيش الحاوية بمعرفة لجنة جمركية وجود 242 كرتونة بداخلها 11مليون و900 ألف قرص "تامول" المخدر، مخبأة داخل مشمول الحاوية الأصلي وهو عبارة عن مستحضرات صيدلية.

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.