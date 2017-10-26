رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الخميس، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قادمًا من مدينة الأقصر، برفقة عددٍ من الوزراء، عقب زيارة تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والتي تضمنت عددًا من المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات تتعلق بالمجال الصحي.

واستهل رئيس الوزراء، زيارته إلى محافظة الأقصر، بلقاء نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، استمع إلى تفصيلات بشأن الوضع الحالي للمشروعات والملاحظات الخاصة بمجريات العمل في كل مشروع، إضافةً إلى الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالأقصر.

وتفقد المهندس شريف إسماعيل، عددًا من المشروعات الأثرية بمنطقة البر الغربي، والوقوف على تطورات الوضع الحالي لمشروع إحياء طريق الكباش، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، والذي يهدف إلى تحويل المدينة إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم، بجانب عدد من المشروعات السياحية الأخرى بالأقصر.