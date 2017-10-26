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إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان

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مصراوي Masrawy

إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان

03:54 م الخميس 26 أكتوبر 2017

إبراهيم حجازي مقدم برنامج دائرة الضوء

كتب- محمد قاسم:

دعا الإعلامي إبراهيم حجازي مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع على شاشة التليفزيون المصري، طلاب جامعة حلوان لتبني مبادرة تنص على أن يتبرع كل طالب بـ 5 جنيهات وتخصيصها لإنجاز العديد من المشاريع المتميزة لزملائهم من طلاب الجامعة.

جاء ذلك في حوار طلابي نظمته الجامعة مع الإعلامي إبراهيم حجازي، بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر، تحت رعاية وبحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال شكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ورحب الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بالإعلامي إبراهيم حجازي، في رحاب جامعة حلوان، مؤكدًا اهتمام الجامعة باستضافة شخصية ذات ثقل إعلامي وعسكري ورياضي في بداية الموسم الثقافي لجامعة حلوان وذو فكر مستنير قابل للتنفيذ بين الشباب والكبار، مشيرًا إلى أهمية الإعلام الهادف والموضوعي، حيث يُعتبر من أهم الأسلحة في معركة الإرهاب والحرب الثقافية والفكرية.

وأبدى الإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان، التي يتشرف بأنه أحد أبنائها، حيث تخرج من كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، كما أبدى سعادته بتواجده وسط شبابها الذين يعدون الأساس في بناء مستقبل واعد للوطن، مؤكدًا أنه جاء لينقل لهم تجربته وخبرته خلال المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة.

وأطلق حجازي، مبادرة بأن يقدم كل طالب خمسة جنيهات يتم تجمعها لتكون بدايه لإنجاز العديد من المشاريع المتميزة لطلاب جامعة حلوان، قائلًا: "ليستمر هذا العطاء من الطلاب بصفه منتظمة، ولتزداد المشاريع الطلابية الناجحة من خلال هذه المبالغ، وتعود روح التعاون والترابط من أجل محاربة كل دعوات التخريب لعقول الشباب، وكذلك تحقيق وإنجاز المشاريع المتميزة، ولكي يقتضي بها جميع جامعات من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة لتحقيق كل تقدم وازدهار".

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