مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد
03:49 م الخميس 26 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب - محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أنه جارِ تعيين أوائل دفعة ٢٠١٤ من خريجي كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، بعد اجتيازهم الاختبارات المحددة لهم، وانتهاء إجراءات الفحص والتحريات.
وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- أن المتقدمين سيجرون الكشف الطبي يومي السبت والأحد المقبلين، ومن يجتاز الاختبارات الطبية، سيتم إعداد مشروع القرار الجمهوري بتعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
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