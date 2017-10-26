مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد

كتب - محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أنه جارِ تعيين أوائل دفعة ٢٠١٤ من خريجي كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، بعد اجتيازهم الاختبارات المحددة لهم، وانتهاء إجراءات الفحص والتحريات.

وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- أن المتقدمين سيجرون الكشف الطبي يومي السبت والأحد المقبلين، ومن يجتاز الاختبارات الطبية، سيتم إعداد مشروع القرار الجمهوري بتعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.