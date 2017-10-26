"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعايزني أخدمها"

كتبت - فاطمة عادل:

بعد زواج 8 سنوات من ابن عمها، أقامت "هند" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، قائلة: "جوزي باع محصول السنة، واتجوز علي وجاب مراته الجديدة بيتي".

وروت "هند" حكايتها لـ"مصراوي" قائلة: تزوجت من "مبروك" (38سنة) زواجا تقليديا لأنه "ابن عمي" ويعمل بائع خضروات، واستمر الزواج 8سنوات، أنجبت خلالها ولدا وبنتا .

وتضيف: منذ زواجنا وهو يهددني بأنه سيتزوج علي، وسأكون أنا الخادمة لزوجته الثانية، مثلما أنا خادمة له أقوم بطهي الطعام وأنظف البيت وأذهب لشراء متطلباته، وكنت أتحمل معاملته السيئة لي حتى يعيش طفلاي مع والدهما، ولكن لم أستطع فعل ذلك وسط الخلافات اليومية التي كانت تندلع بيني وبين زوجي وكانت تصل إلى الضرب، وكان "الأولاد يبكون لرؤية المشادات".

وتابعت: في الفترة الماضية تغيرت أفعال زوجي، وأصبح لا يهددني بالزواج الثاني، "افتكرت إني قدرت أقنعه بس طلع عرف واحدة وحبها واتجوزها".

تتذكر "هند" كيف علمت بزواج "مبروك" قائلة: زوجي باع محصول السنة كله، ولم يدفع الأقساط الشهرية وعندما تحدثت معه رد قائلا "ملكيش دعوة أنا هدفع"، وفي يوم فوجئت بعد رجوعي من منزل أهلي بوجود زوجته الجديدة بمنزلي، وعندها اعترضت وحاولت طردها فأهانني زوجي وضربني وسبني أمام الأولاد.

تتوقف هند قليلا قبل أن تضيف: ذهبت مسرعة إلى منزل أهلي، وطالب والدي زوجي بتطليقي، لكنه رفض فلجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، ومازالت الدعوى منظورة.​