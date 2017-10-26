نيجيريا ترجح مقتل إحدى زوجات زعيم بوكو حرام في غارة جوية

كتبت- هدى الشيمي:

رجحت السلطات النيجيرية مقتل إحدى زوجات أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام، خلال غارة جوية شنتها على معاقل الجماعة.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن بيان صادر عن أولاتوكونبو أديسانيا، المتحدث باسم القوات الجوية النيجرية، قوله إن القوات شنت غارة على مركز اجتماع مجموعة من قادة الجماعة في 19 أكتوبر الجاري، جنوب شرق مايدوجوري.

وقال أديسانيا إن التقارير التي أعدتها أجهزة الاستخبارات تُشير إلى أن إحدى زوجات شيكاو قُتلت خلال الغارة.

يعد شيكاو من أكثر الشخصيات المطلوبة في العالم، وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تُقدّر بحوالي 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى مخبئه.

تولى شيكاو قيادة الجماعة عام 2009، وذلك عقب وفاة مؤسسه محمد يوسف، فأصبحت أكثر الجماعات الجهادية وحشية في العالم.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن شيكاو لديه أربعة زوجات، من ضمنهم أرملة محمد يوسف.

وقتلت بوكو حرام حوالي 20 ألف شخص على الأقل خلال الثماني سنوات الماضية.

وأعلن شيكاو ولاء الجماعة لتنظيم داعش في 2015، ولكنه انفصل عنه العام الماضي، بعد أن حاول التنظيم جعل أبو مصعب البرناوي، والذي يُعتقد أنه نجل محمد يوسف، قائدا لجماعة بوكو حرام، ومعناها (التعليم الغربي حرام).

وارتكبت الجماعة الكثير من الانتهاكات بحق النيجيريات، إذ اختطفت المئات منهن وأجبرتهن على تنفيذ عمليات انتحارية.

وكانت أكبر عمليات الاختطاف التي قامت بها بوكو حرام، في أبريل 2014، عندما اختطفت الجماعة حوالي 300 فتاة من مدرستهن.

وندد زعماء وقادة العالم بهذه العملية. وحتى الآن ما تزال هناك 100 فتاة رهينات للجماعة.