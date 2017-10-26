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طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبنانية

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مصراوي Masrawy

طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبنانية

03:55 م الخميس 26 أكتوبر 2017

طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبنانية

طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخرقان الأجواء اللبناني

بيروت - (د ب أ):
خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان، اليوم الخميس، أجواء لبنان ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب قبل أن تغادرا.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني ، "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه ، الساعة 15ر5 ، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا (جنوب لبنان)، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15ر8 من فوق بلدة علما الشعب (جنوب لبنان).

وأضاف البيان أنه "عند الساعة 7.55، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.00 من فوق بلدة كفركلا".

وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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