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الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

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مصراوي Masrawy

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

03:51 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الأمير محمد بن سلمان

القاهرة - مصراوى:
وصف أحمد زكي، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، زيارة السفير السعودي أحمد القطان، لمصابي حادث الواحات الإرهابي، بمستشفى العجوزة، أمس الأربعاء، بأنها عكست روح التعاون والأخوة بين البلدين.

وأشاد "زكى"، بتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للمسئولين الرياضيين بالسعودية، بتوجيه الدعوة لأهالي شهداء الحادث الإرهابي بالواحات، لأداء العمرة، وحضور مباريات المصري لكرة القدم، في مونديال 2018 في .

وأكد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، أن المصريين مقيمين بالسعودية، لم يشعروا يومًا بأنهم في وطن آخر، بل دائمًا ما يشعرون بأنهم يعيشون في وظنهم، مشددًا على أن والشعب السعودي دائمًا ما تقف بجوار وشعبها.

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