الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

القاهرة - مصراوى:

وصف أحمد زكي، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، زيارة السفير السعودي أحمد القطان، لمصابي حادث الواحات الإرهابي، بمستشفى العجوزة، أمس الأربعاء، بأنها عكست روح التعاون والأخوة بين البلدين.

وأشاد "زكى"، بتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للمسئولين الرياضيين بالسعودية، بتوجيه الدعوة لأهالي شهداء الحادث الإرهابي بالواحات، لأداء العمرة، وحضور مباريات المنتخب المصري لكرة القدم، في مونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، أن المصريين مقيمين بالسعودية، لم يشعروا يومًا بأنهم في وطن آخر، بل دائمًا ما يشعرون بأنهم يعيشون في وظنهم، مشددًا على أن الحكومة والشعب السعودي دائمًا ما تقف بجوار مصر وشعبها.