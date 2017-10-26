"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه
"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه
03:45 م الخميس 26 أكتوبر 2017
السيسى
القاهرة- مصراوي:
وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حديث الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان الفرنسي "فرانسوا دوروجي"، بأن مجلس النواب الحالي هو الأوسع تمثيلًا في تاريخ الحياة البرلمانية المصري، يعد وسام شرف على صدور جميع أعضاء البرلمانن وقياداته، بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية.
وأضاف السويدي، أن حديث الرئيس كان مهمًا نظرًا لأن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلماني، ونسبة الشباب تزيد عن 40%، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من النائبات.
وأكد السويدي، في بيان صحفي له اليوم الخميس، نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، وتحقيقها أهدافها السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الرئيس السيسي يعبر عن الشعب المصري، بمختلف اتجاهاته، وانتماءاته السياسية، والجزبية، أثناء زياراته وجولاته الخارجية، ويرفع اسم مصر، وجميع مؤسساتها، أمام العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي عن البرلمان المصري يبين حجم ثقته في المجلس، حفاظًا على الدولة المصرية، ومواجهة جميع المخاطر والتحديات التي تقابلها، ويلقي بمسؤليات تاريخية كبيرة على عاتق أعضائه.
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