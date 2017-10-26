أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

03:45 م الخميس 26 أكتوبر 2017

السيسى

القاهرة- مصراوي:

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حديث الرئيس مع رئيس البرلمان الفرنسي "فرانسوا دوروجي"، بأن مجلس النواب الحالي هو الأوسع تمثيلًا في تاريخ الحياة البرلمانية المصري، يعد وسام شرف على صدور جميع أعضاء البرلمانن وقياداته، بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأضاف السويدي، أن حديث الرئيس كان مهمًا نظرًا لأن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلماني، ونسبة الشباب تزيد عن 40%، فضلًا عن وجود نسبة كبيرة من النائبات.

وأكد السويدي، في بيان صحفي له اليوم الخميس، نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، وتحقيقها أهدافها السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الرئيس السيسي يعبر عن الشعب المصري، بمختلف اتجاهاته، وانتماءاته السياسية، والجزبية، أثناء زياراته وجولاته الخارجية، ويرفع اسم ، وجميع مؤسساتها، أمام العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي عن البرلمان المصري يبين حجم ثقته في المجلس، حفاظًا على الدولة المصرية، ومواجهة جميع المخاطر والتحديات التي تقابلها، ويلقي بمسؤليات تاريخية كبيرة على عاتق أعضائه.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

    أخبار

  • برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

    أخبار

  • السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

    أخبار

  • لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

    أخبار

إعلان

ec296821d9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة