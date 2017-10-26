طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لعودة الرئيس السيسي من فرنسا، بعد زيارة استغرقت 3 أيام التقى خلالها نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وبحث الرئيسان، خلال الزيارة، تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة، كما التقى عددًا كبيرًا من الشخصيات الفرنسية.

وأكدت مصادر أمنية بالمطار، فتح السلطات استراحة رئاسية الجمهورية استعدادًا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادمًا من فرنسا، وانتظمت الخدمات الأمنية والمرورية في الطرق المؤدية من وإلى المطار وسط تشديدات أمنية، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، والتي تم افتتاحها لاستقبال الرئيس والوفد المرافق له.