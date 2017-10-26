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كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟

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مصراوي Masrawy

كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟

03:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟

النحافة

كتبت- ميرا ماهر:

وجد باحثون من جامعة "ماساتشوستس" في بوسطن، أن النساء اللواتي لم يتمتعن بالوزن الطبيعي في سن المراهقة أو في منتصف العمر، يتعرضن لخطر ظهور أعراض سن اليأس في وقت مبكر.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، بعد إجراء أبحاث على عينة ضمت 79 ألف امرأة تراوحت أعمارهن بين 25 و 42 سنة، خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 2011، وجد العلماء أن ما يقارب 3000 امرأة نحيفة بشكل مفرط، يتعرضون لانقطاع مبكر في الطمث.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللواتي لم يعانين من نقص في الوزن في أي فترة زمنية، دخلن في أولى مراحل سن اليأس بين سن 45 إلى 55 سنة.

 

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