كيف تكون نحافة النساء سبباً في ظهور أعراض سن اليأس مبكراً؟

كتبت- ميرا ماهر:

وجد باحثون من جامعة "ماساتشوستس" في بوسطن، أن النساء اللواتي لم يتمتعن بالوزن الطبيعي في سن المراهقة أو في منتصف العمر، يتعرضن لخطر ظهور أعراض سن اليأس في وقت مبكر.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، بعد إجراء أبحاث على عينة ضمت 79 ألف امرأة تراوحت أعمارهن بين 25 و 42 سنة، خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 2011، وجد العلماء أن ما يقارب 3000 امرأة نحيفة بشكل مفرط، يتعرضون لانقطاع مبكر في الطمث.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللواتي لم يعانين من نقص في الوزن في أي فترة زمنية، دخلن في أولى مراحل سن اليأس بين سن 45 إلى 55 سنة.