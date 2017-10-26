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مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب

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مصراوي Masrawy

مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب

03:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مقابل 84 دولارا سافرت في طائرة بمفردها ...والسبب

البريطانية كارون غريف

كتبت - نرمين الجلاد :

تمكنت سيدة بريطانية محظوظة من دفع مبلغًا زهيدًا مقابل السفر في طائرة كبيرة بمفردها، حسب ما جاء في موقع" سكاي نيوز".

قالت "كارون غريف" إنها دفعت فقط 67 جنيهًا استرلينيا (84 دولارا) ثمنا لتذكرة رحلة بين جلاسكو إلى جزيرة كريت اليونانية الأحد الماضي، وتبلغ سعة الطائرة التابعة لشركة "جيت2" المنخفضة التكاليف 189 مسافرًا ما يعني أن حجزها يتطلب دفع مبلغ 8700 جنيه.

رغبت كارون قبل صعود الطائرة أن تنال مقعدا بجانب النافذة خلال الرحلة البالغة 4 ساعات ونصف الساعة، لكنها تفاجأت أنها الوحيدة التي ستسافر على متن الطائرة، بعد أن أبلغها الطاقم أن مسافرين اثنين اعتذرا عن السفر في الرحلة.

وأضافت كارون أن الرحلة كانت ممتعة وحصلت على وجبات مجانية، واستمتعت بالهدوء، تماما مثل طائرات الأثرياء.

وتعتبر الرحلة آخر رحلات موسم الصيف بين المملكة المتحدة واليونان، التي عادة ما تحمل عددا أقل من الركاب.

وأكد الخبراء أن الرحلات الجوية التي تحمل عددا محدودا من الركاب نادر للغاية، لأن الطائرات الصغيرة الحجم لا تقلع إلا عندما تكون نسبة الحجز فيها 95-100 في المئة، وما حدث مع كارون يعد معجزة.

 

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