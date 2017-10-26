بالصور .. رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل "العبادي" في طهران

القاهرة - (مصراوي):

التقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في طهران عصر اليوم الخميس، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

ورحب لاريجاني بالعبادي والوفد المرافق له، قائلاً: "أخبار الانتصارات التي تحرزونها بإدارتكم واشرافكم هي أخبار سارة، وقد رأينا تحقيقكم ثلاثة إنجازات، الأول هو تحرير الأراضي من داعش، والإنجاز الثاني هو منعكم تقسيم العراق والحفاظ على وحدته، وفي عهدكم أصبحت القوات العراقية قوية ومرحب بها من قبل المواطنين وهذا هو الإنجاز الثالث".

وأعرب "العبادي" عن سروره بالترحيب الكبير الذي لقيه من المسؤولين في إيران، وأكد أن الخطوات الأخيرة في منع التقسيم قد حرص على أن تكون إنجازا آخر من حيث عدم مواجهة الشعب الكردي وإنما العمل لمصلحتهم وحمايتهم، وأضاف: "نعمل وفق الدستور العراقي الذي يمنع التقسيم والانفصال وأن مشاريع التقسيم لم تشغلنا عن مواجهة الإرهاب ومضينا بتحرير مدننا وضرب آخر معاقل الإرهاب والقضاء عليه في القريب العاجل كما وعدنا شعبنا".

وأكد أن المهم الآن هو القضاء على بقايا الإرهاب، وإعادة الاستقرار والنازحين للمناطق التي المحررة، والأمر الثالث ملاحقة الأسباب التي أدت لنشأة الإرهاب في المنطقة وكما في سوريا واليمن وغيرها، ولذلك نتطلع لإنهاء الخلافات في المنطقة عبر الرؤية المستقبلية والتوجه نحو التعاون والتنمية.

وأشار إلى حرص العراق على توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز شبكة تبادل مصالح وتوسيعها في جميع المجالات، لافتًا إلى أن العراق يستقبل آلاف الزوار الإيرانيين للمراقد المقدسة هذه الأيام.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفدين بحث آفاق العلاقات بين البلدين والتأكيد المشترك على ضرورة تحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة.