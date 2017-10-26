تأجيل دعوى "نفقة" ابنة أحمد الفيشاوي لـ7 ديسمبر

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة أسرة الخليفة، اليوم الخميس، تأجيل الدعويين القضائيتين المقامة من هند الحناوي ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي والتي تطالبه فيهما بالإنفاق على نجلته "لينا" ودفع مصروفات دراستها بلندن لجلسة 7 ديسمبر المقبل للمستندات.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن هند الحناوي وطلب حجز الدعوى للحكم فيما تغيب الفيشاوي الصغير عن الجلسة وطلب دفاعه التأجيل لتقديم المستندات.

وقضت محكمة أسرة قسم الجيزة بعدم اختصاصها بنظر دعوى نفقة نجلة الفنان أحمد الفيشاوى وإحالتها إلى محكمة أسرة الخليفة باعتبارها المحكمة المختصة بنظر الدعوى.