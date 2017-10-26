وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل

السويس - حسام الدين أحمد:

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مركز التدريب والكفاءة الإنتاجية بعد غدا السبت، في حضور اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، بعد تطوير المركز ورفع كفاءته.

وأوضح مصدر مسؤول بديوان عام محافظة السويس، أن مركز التدريب المهني يتبع وزارة الصناعة، وتم إنشاء المبنى القديم بعد عودة المهجرين إلى السويس في إطار برنامج إعمار مدن القناة الذي تبناه الرئيس الراحل أنور السادات، وكان الهدف من إنشاءه تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن المبنى القديم تصدع، كان من الخطورة استكمال التدريب فيه، وتكلفت أعمال إنشاء مبنى جديد مكانه 30 مليون جنيه، ويضم 11 قسمًا في مجالات التدريب المهني.

وزار محافظ السويس المركز الإثنين الماضي، في جولة تفقدية قبل افتتاحه، وأبدى بعض الملاحظات عن المساحات المخصصة للأقسام، وطالب القائمين على المركز بوضع جدول زمني للصيانة وتخصيص كارت لكل معدة وألة، لوضع بيانات الصيانة والعمر الافتراضي للمعدة.