وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بدء تنفيذ خطة لإنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة وداخلها والمدن الأم لتسهيل حركة الانتقال والمواصلات، وتشجيع المواطنين على الانتقال للعيش بالمدن الجديدة.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، خلال مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته لمحافظة الأقصر أن محافظة الأقصر شهدت طفرة كبيرة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وعدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا تغطية كافة أنحاء محافظة الأقصر بمياه الشرب النظيفة ما عدا منطقة شرق إسنا التي تقرر إنشاء محطة خاصة بها خلال العام المقبل، وأن كمية المياه المنتجة من المحطات حاليًا تكفي سكان المحافظة لمدة 20 عامًا قادمة.

وأشار مدبولي إلى حدوث طفرة كبيرة أيضًا في قطاع الصرف الصحي، حيث وصلت نسبة التوصيل للمنازل إلى 33 % بالريف، حيث يجري تنفيذ عشرات المشروعات بالمراكز والقرى التابعة لها وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.

وفي قطاع الإسكان قال الوزير، إن ما تحقق يعد إنجازًا كبيرًا حيث تم بناء 2300 وحدة سكنية في الفترة من عام 2000 وهو تاريخ تأسيس مدينة طيبة حتى نهاية عام 2013 بينما تم البدء في تنفيذ 15 ألف وحدة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة منها 5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل، مشيرًا إلى عدم الاكتفاء بالوحدات السكنية، وأنها ليست مشروعات الإمارات فقط حيث يمتد العمل إلى إنشاء المدارس كمدرسة النيل والنوادي الاجتماعية والمراكز الصحية وكلها بالقرب من مشروعات الإسكان وأن الوحدة السكنية عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ تم الإعلان عن 2000 وحدة منها تم تخصيص 1600 منها، وجاري طرح الباقي منها أمام المواطنين تمهيدًا لتسليمها لهم.