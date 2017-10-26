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بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي"

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مصراوي Masrawy

بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي"

03:39 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

زار اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، عصر اليوم الخميس، مصابي الحماية المدنية في حريق مصنع البويات والكيماويات بمنطقة العجمي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 من رجال الحماية المدنية، أحدهما تم علاجه بموقع الحادث، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين من جراء الحريق.

تمكنت 24 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية والقوات المسلحة وحي العجمي والشركات المجاورة من السيطرة على الحريق، بعد جهود استمرت على مدار 5 ساعات.

واندلع حريق هائل، صباح اليوم، بمصنع بويات بمنطقة العجمي، ما أدى لإخلاء مدرستين ومستشفى العجمى العام و3 عقارات مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازى.

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