بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي"
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي"
03:39 م الخميس 26 أكتوبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
زار اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، عصر اليوم الخميس، مصابي الحماية المدنية في حريق مصنع البويات والكيماويات بمنطقة العجمي، للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وأسفر الحريق عن إصابة 3 من رجال الحماية المدنية، أحدهما تم علاجه بموقع الحادث، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين من جراء الحريق.
تمكنت 24 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية والقوات المسلحة وحي العجمي والشركات المجاورة من السيطرة على الحريق، بعد جهود استمرت على مدار 5 ساعات.
واندلع حريق هائل، صباح اليوم، بمصنع بويات بمنطقة العجمي، ما أدى لإخلاء مدرستين ومستشفى العجمى العام و3 عقارات مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازى.
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