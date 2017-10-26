بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

الأقصر - محمد محروس:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن زيارته للأقصر شملت متابعة المشروعات الصحية بالمستشفيات الجديدة، التي ستضيف ما يزيد عن 500 سرير جديد بخلاف الأقسام الرئيسية الأخرى، كالعناية المركزة والغسيل الكلوي والقلب وغيرها بتكلفة تصل إلى مليار و360 مليون جنيه.

جاء ذلك عقب جولته الموسعة بمحافظة الأقصر، والتي رافقه فيها وزراء الصحة والإسكان والتنمية المحلية والآثار والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وتفقد خلالها مستشفى البياضية ومشروعات الإسكان والنادي الاجتماعي ومدرسة النيل بمدينة طيبة الجديدة.

وأشار إسماعيل إلى المجهود الكبير الذي تبذل الحكومة في مجال الصرف الصحي في الأقصر، حيث وصلت نسبة التوصيل للمنازل 32% ووصول مياه الشرب لكافة الأنحاء ماعدا منطقة واحدة تم وضعها بالفعل في الخطة القادمة.

وكشف رئيس الوزراء عن إضافة 700 فصل دراسي جديد بقطاع التعليم، مشيرًا إلى جهود الدولة في مجال السياحة والآثار حيث يجري العمل في مشروع إضاءة المناطق الأثرية ليلًا، وأن هذه الجهود لن تتوقف حتى تعود السياحة لسابق عهدها.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه التقى أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، واستمع إلى مطالبهم بشأن خطط التنمية المستقبلية للمحافظة، وهي مطالب نقدرها ونعمل على وضعها في الخطط الاستثمارية للحكومة.

وأضاف إسماعيل بأن هناك طفرة في مجال الإسكان حيث تم إنشاء 2300 وحدة سكنية في الفترة من عام 2003 وحتى نهاية عام 2013 بينما تم البدء في إنشاء حوالي 20 ألف وحدة في الفترة من أول عام 2014 وحتى الآن تم تنفيذ 5000 منها بالفعل.