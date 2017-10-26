الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

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وجه مسئولو نادي الزمالك تحذير لكافة اللاعبين لمنع التدخل نهائيًا في ملف انتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

وحذر مجلس إدارة الزمالك اللاعبين والموظفين بالقلعة البيضاء من التدخل في أي دعاية انتخابية لأي مرشح، وضرورة الابتعاد تمامًا عن ملف الانتخابات، وهو نفس التحذير الذي وجهه الجهاز الفنى للاعبين فى الساعات الماضية، بالتأكيد على أن دور اللاعب ينحصر فقط داخل الملعب وليس له علاقة بهذه الأمور نهائياً.

ويتعرض أي لاعب في الزمالك يثبت تدخله بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية لعقوبات كبيرة، سواء من الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، حال تأييد أحد اللاعبين لمرشح بعينه بأى شكل، سواء بحضور ندوات انتخابية أو الدعاية بطرق أخرى لأحد المرشحين.

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وكشف «سليمان» خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس، عن قائمته الانتخابية والتي ضمت كل من: سيف العماري على منصب أمين الصندوق، ومصطفى عبدالخالق ومحمد أبوالعلا وعبدالله جورج وحسين السمرى، وسيترك منصب النائب شاغراً، مع مقعد آخر فى العضوية.

بينما جاءت قائمة منصور كالتالى:"مرتضى منصور رئيسا، أحمد جلال إبراهيم وأحمد مرتضى منصور على مقعدى النائب، حازم ياسين فى أمانة الصندوق، هانى زادة ورحاب أبو رجيلة وعلاء مقلد وشريفة الفار فى العضوية مع ترك مقعد خال فى العضوية يكون باختيار الجمعية العمومية بعيدا عن القائمة".

ويفتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن تقام الانتخابات يومى 23 و 24 من الشهر نفسه.