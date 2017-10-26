كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ضم 3 عناصر محلية جديدة لصفوف الفراعنة خلال الفترة المُقبلة.

وقال مصدر داخل المنتخب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن كوبر يفاضل بين كلًا من محمد أشرف "روقا"، باسم مرسي، إبراهيم حسن، محمد حمدي زكي، فريد شوقي لاعب المصري ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي، حيث يرغب الجهاز أت تكون العناصر الجديدة في مركزي الهجوم وخط الوسط المدافع.

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على جانب آخر قرر الجهاز الفني للمنتخب، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا لودية الإمارات يوم 9 من نفس الشهر ثم لقاء غانا يوم 12 بالجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

وجاء اختيار الجهاز ليوم 6 نوفمبر لأن الأهلي سيلتقي مع الوداد المغربي يوم 4 نوفمبر في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي سيتمكن اللاعبون من الحصول على راحة يوم ثم الانضمام للمعسكر يوم 6 على أن يتدرب المنتخب يوم 6 و7 ثم السفر يوم 7 إلى أبوظبي.