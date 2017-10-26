أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

Google+ Print
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، ضم 3 عناصر محلية جديدة لصفوف الفراعنة خلال الفترة المُقبلة.

وقال مصدر داخل ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن كوبر يفاضل بين كلًا من محمد أشرف "روقا"، باسم مرسي، إبراهيم حسن، محمد حمدي زكي، فريد شوقي لاعب المصري ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي، حيث يرغب الجهاز أت تكون العناصر الجديدة في مركزي الهجوم وخط الوسط المدافع.

شاهد أيضا

على جانب آخر قرر الجهاز الفني للمنتخب، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 6 نوفمبر المقبل، استعدادًا لودية الإمارات يوم 9 من نفس الشهر ثم لقاء غانا يوم 12 بالجولة الأخيرة لتصفيات .

وجاء اختيار الجهاز ليوم 6 نوفمبر لأن الأهلي سيلتقي مع الوداد المغربي يوم 4 نوفمبر في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي سيتمكن اللاعبون من الحصول على راحة يوم ثم الانضمام للمعسكر يوم 6 على أن يتدرب المنتخب يوم 6 و7 ثم السفر يوم 7 إلى أبوظبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟